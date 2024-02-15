Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у президента России Владимира Путина, был приятно удивлен ассортиментом продуктов и ценами на них в российских супермаркетах. Карлсон снял соответствующий видеоролик.

По словам журналиста, набор продуктов, которые он купил на неделю, ему обошелся в 104 американских доллара, что эквивалентно 9481 рублю. Он подчеркнул, что за подобный набор продуктов в Соединенных Штатах, ему пришлось бы заплатить в четыре раза дороже. Кроме того, Карлсон пришел в восторг, так как в российских супермаркетах обнаружил товары западных торговых марок. Журналист заявил, что санкции никак не повлияли на наличие продуктов в российских супермаркетах.

«Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?» – иронически заявил Карлсон.

По итогу американский журналист сделал вывод, что цены в российских продуктовых магазинах удивят простых американских граждан и даже смогут настроить их против своего правительства, так как это все разоблачает «ложь Вашингтона».