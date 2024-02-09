Американский журналист Такер Карлсон по результатам интервью с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Крым РФ Украине не отдаст. Он отметил, что нужно быть безумцем, чтобы поверить в обратное.

«Надо быть безумным, чтобы считать, что Россия уступит Крым», – заявил бывший ведущий Fox News.

Ранее журналист также заявил, что президент РФ редко дает подобные интервью. Он большую часть времени проводит в мире, где ему никому и ничего не нужно объяснять. Также Карлсон отметил, что российского лидера ранит полное отвержение РФ Западом.

В ходе интервью Путин заявил, что Россия не собирается атаковать страны НАТО. По его словам, она введет свои войска в Польшу только при одном условии – если Варшава вдруг решит напасть на РФ.