Чиновники правительства США, заявляющие, что Россия должна «отдать» Крым Украине, ведут себя как дети, оторванные от реальности. Журналист Такер Карлсон удивляется, почему они не понимают, что подобные цели недостижимы.

«На Западе не привыкли тратить время на размышления о том, каких целей они хотят достичь. Я лично слышал, как американские чиновники говорили, что просто нужно вернуть Крым Украине. Надеюсь, не нужно объяснять, что эти заявления — просто безумие», — цитирует бывшего телеведущего канала Fox News «Московский комсомолец».

Ранее Карлсон рассказал, что в ходе интервью президент России Владимир Путин высказал готовность к мирным переговорам по конфликту на Украине. Также глава государства заявил, что угрозы Киева в отношении Крыма, а также госпереворот 2014 года стали самыми серьезными ошибками. Если бы украинская власть сменилась в результате выборов, то РФ не стала бы вмешиваться в происходящие события.