Российский танк Т-90 попал под удары противника, но продолжил движение и выбрался из опасной зоны. «Российская газета» рассказала, что ВСУ атаковали нашу боевую машину FPV-дроном и противотанковой ракетной системой «Стугна».

Две ракеты ПТРК поразили боковую и лобовую части башни танка. Затем по его корме прилетел еще и беспилотный аппарат. Но танк продолжал двигаться, будто ничего и не произошло.

Эксперты пояснили, что такая живучесть Т-90 обеспечивается бронеплит и динамической системы защиты башни «Контакт-5». Толщина лобовой части составляет 1200 мм, но украинская ПТРК «Стугна» способна пробивать не более 1050 мм.

Боковую часть ракета должна была пробить, однако танкисты, скорее всего, навесили на нее противокумулятивную защиту, что не позволило украинским боевикам справиться с танком.