Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что для ВСУ сложилась очень сложная ситуация на Купянском и Авдеевском направлениях. Такая информация появилась на его официальной страничке в Телеграм-канале.

Сырский рассказал о совершенном визите вместе с министром обороны страны Рустемом Умеровым в украинские воинские части на данных направлениях. Главком ВСУ подчеркнул, что украинские военнослужащие ведут «оборонные действия в чрезвычайно сложных условиях».

Также Сырский отметил, что во время визита командование Вооруженных сил Украины приняло ряд важных решений, связанных с усилением боевых способностей украинских подразделений.

Ранее Александр Сырский заявил, что украинским командованием было принято решение о переходе от действий наступательного характера к оборонительным. Также главком ВСУ заявил, что ради сохранения жизней военнослужащих в критических ситуациях можно оставлять позиции.