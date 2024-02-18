15 февраля 2024 года парламент Греции проголосовал за легализацию однополых браков в стране и разрешил геям усыновлять детей. Священный Синод Элладской православной церкви выступил с заявлением, что легализация однополых браков в корне «противоречит христианской антропологии, а также обязанности общества обеспечивать благополучие и правильное воспитание детей». Об этом сообщает Русская православная церковь (РПЦ) на своем сайте.

Законопроект о легализации однополых браков поддержало 176 из 300 депутатов в парламенте Греции. При этом только 76 проголосовало против принятия нового закона. Священный Синод Греции выступил с заявлением, направленным против принятия новой законодательной инициативы. По словам представителей Священного Синода Элладской православной церкви, главной задачей христианского брака является создание крепкой семьи, а в природе существует только два пола и их «взаимодополняемость не являются социальными изобретениями, но исходят от Бога».