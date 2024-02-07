Батюшка Русской Православной Церкви Павел Островский поразмышлял на тему несовершенства человеческой природы. Священник признался, что на месте Бога он бы истребил людей за то, что «они всё портят».

В ютуб-шоу «Дневник хача» Островский заявил, что на месте Бога было бы справедливым истребить всё человечество, заменив его кем-то или чем-то новым. Люди, по его мнению, заслужили подобную участь, потому что обладают «бездумным стремление всё портить».

Он сказал, что на месте Бога уничтожил бы Землю вместе со всеми людьми. Ведь по Божественной задумке они должны были стать совершенными, развивать и улучшать дары, которые дал человечеству Бог. Но в реальности люди только всё разрушают. Они забыли, что им нужно стремиться к совершенству – Христу, подытожил батюшка.