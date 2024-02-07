Супруга известного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что планирует написать о своем знаменитом муже книгу, в которой расскажет о его борьбе с тяжелым недугом. Такую информацию Эмма написала на своей страничке в популярной социальной сети.

По словам жены Брюса Уиллиса, она хочет поделиться историей заболевания супруга. Выпуск книги запланирован на 2025 год. Эмма Хеминг отметила, что Брюс уже не может нормально разговаривать, также в результате заболевания у него возникли серьезные проблемы с памятью.

Кроме того, в книге будет содержаться не только история заболевания актера и средства борьбы с ним, но и комментарии специалистов в отношении данного недуга и полезные рекомендации от них. Выпуском книги будет заниматься издание Марии Шрайвер.

Напомним, 30 марта 2022 года Эмма Хеминг объявила, что Брюс Уиллис имеет серьезное заболевание – афазию, из-за которой у актера начали появляться проблемы с речью. В связи с проблемами со здоровьем актер завершил свою карьеру. Немного позднее родственники актера заявили, что афазия в итоге оказалась симптомом более серьезного заболевания – лобно-височной деменции. Близкие всеми способами стараются помогать актеру в этот сложный период. Сейчас знаменитый актер живет уединенно в загородном доме в Лос-Анжелесе.