Студентки екатеринбургского колледжа имени Ползунова пожаловались на отверстия, появившиеся в дверях кабинок туалета. Учащиеся обнаружили это «нововведение» 5 февраля, когда пришли на занятия в учебное заведение. Такую информацию передает Телеграм-канал «СВЕТ Екатеринбург». По словам одной из подписчиц канала, являющейся студенткой данного колледжа, таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курящими студентками. Однако таким образом были грубо нарушены права учащихся.

«Окошки появились сегодня утром, идея их такова: следить за тем, кто курит в кабинке. Как конкретно это работает, мы еще не поняли, но все в шоке», – рассказала одна из студенток.

Журналисты местного издания e1.ru обратились к директору колледжа имени Ползунова Андрею Козлову с просьбой прокомментировать данную ситуацию. По его словам, руководство колледжа «разбирается в причинах». Также Козлов подчеркнул, что в ближайшее время в женских туалетах будут установлены полноценные дверцы в кабинках.