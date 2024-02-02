Во время штурма позиций ВСУ на Запорожском направлении российские военные взяли в плен всех боевиков, находившихся в одном из блиндажей. Бойцы украинской армии рассказали о плачевном положении своих подразделений, передает телеканал НТВ.

Военнослужащий Руслан Попов, оказавшийся в плену, рассказал, что на Украине разворовывается все под ноль. Во Львове было украдено 600 тонн западной гуманитарной помощи, причем власти не нашли ничего умнее, чем обвинить в этом Россию.

«Сказали, что русские во Львове стащили 600 тонн “волонтерки”. Ну, это был абсурд! Я не знаю, как можно в такое поверить!», – пояснил военный.

Также он заметил, что перед контрнаступлением боевикам сказали, что получено много техники и вооружений, поэтому прорвать позиции ВС РФ не составит труда. Однако «получилось так, как получилось».

Еще один пленный Денис Убейник рассказал, что провизию на позиции никто не привозит, если сильно хочется воды, нужно идти за ней километра два-три.