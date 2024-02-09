Сторонники бывшего президента Украины призывают граждан выходить на Майдан Независимости в Киеве на акцию протеста против отставки Валерия Залужного. Уже сейчас там собралось немало людей, которые требуют вернуть уволенного главкома ВСУ.

Блогер Карл Волох, который поддерживает Порошенко, призвал украинцев на митинг. В социальных сетях он написал, что Залужный не подавал заявления об отставке и не соглашался на предложенные президентом Владимиром Зеленским должности.

Волох отметил, что планирует уже 10 февраля в 17:00 по Киеву (18:00 мск) начать акцию протеста у стелы и пригласил присоединяться к нему всех желающих.

Однако уже сегодня на Майдане собрались люди. Вслед за этим туда понаехало представителей ТЦК и полиции. Некоторые источники пишут, что народ уже расходится, но говорить о прекращении протестов скорее всего еще рано.