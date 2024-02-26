Нерешительность, с которой американские конгрессмены обсуждали дополнительную помощь Киеву, привела к тому, что украинской армии пришлось оставить Авдеевку. С таким заявлением выступил генсек Альянса Й. Столтенберг.

По сути Столтенберг прямо обвинил США в том, что ВСУ пришлось по их вине уйти из Авдеевки. Он напомнил, что Киев получает хорошую помощь от Канады и Европы, однако поддержка США – «жизненная необходимость» для Украины. Невозможность американских конгрессменов договориться о новой помощи Киеву, обернулось тем «эффектом», который все наблюдали в Авдеевке.

Столтенберг пояснил, что когда США снижают количество снарядов для Киева, украинские солдаты получают меньше снарядов на фронте. А это делает задачу украинцев «по защите страны» более сложной. Заминки со стороны США на примере Авдеевки показали, к чему приводят промедление и нерешительность. Поэтому Столтенберг очень рассчитывает, что Вашингтон все-таки одобрит оружейные поставки для ВСУ.