Американский Конгресс должна принять законопроект о долгосрочной поддержке Украины. Причем сделать это как можно скорее, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО высказался в том духе, что для Украины «жизненно важна» поддержка Соединенных Штатов. Поэтому Конгресс должен быстро принять решение о новых пакетах военной помощи, передает РИА Новости.

Ранее то же самое заявлял и президент США Джо Байден. По его словам, без военной помощи Вашингтона ВСУ оказались в плачевном положении. Поэтому у Конгресса нет другой альтернативы кроме как принять законопроект, а также задуматься о долгосрочной помощи Киеву.