26-летняя уроженка Украины Каролина Сиино призналась, что не слишком рассчитывала на титул «Мисс Япония», но решила проверить, примут ли ее японцы за свою, пишет Лента.

В эфире запрещенной в РФ радиостанции Каролина сообщила, что пошла на кастинг конкурса, чтобы проверить, примут ли ее японцы за свою. Не рассчитывала, что пройдет отбор, и тем более – что получит корону самой красивой японки. Когда услышала своё имя, одновременно была шокирована и ликовала от радости, рассказала девушка.

Каролина сообщила, что приняла участие в конкурсе не в попытке показать всем красоту и победить. Ей было важно продемонстрировать, как при неяпонской внешности, у нее «японское сердце». Она напомнила, что в пятилетнем возрасте переехала с родителями из Украины. Девушка призналась, что поначалу было очень тяжело в школе. Дома с мамой-украинкой они общались на украинском. Внешность девочки также слишком отличалась от внешности одноклассников. Каролина признается, что «думает по-японски», но японской крови в ней нет.