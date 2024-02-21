Филипп Киркоров вновь появился на ТВ. В новом сезоне шоу «Маска» певец снова присутствует среди судейского состава. Однако артист решил кардинально сменить свой сценический образ, в котором и предстал в роли члена жюри.

Филипп Бедросович явился в образе «делового человека». На нем был надет строгого кроя темный костюм, белая рубашка и галстук. На глазах артиста красовались стильные очки для зрения в черной оправе. Кроме того, зрители заметили, что певец надел черный парик, чтобы получить классическую мужскую прическу.

Однако экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Косюшкин заявил в соцсетях, что Филипп Киркоров украл у него образ. По словам артиста, Филипп очень был похож на «Виталика», в образе которого неоднократно выходил Костюшкин.

«Я десять лет создавал “Виталика”, и на тебе — он взял и все украл», – заявил Костюшкин в соцсетях.

Кроме того артист добавил, что подаст на Киркорова в суд за плагиат. Действительно ли Стас Костюшкин собирается судиться с Киркоровым по данной причине, пока не известно. Многие пользователи посчитали, что Стас написал этот пост в качестве шутки. Однако комментаторы отметили, что Филипп Киркоров своим новым образом действительно напоминает «Виталика».