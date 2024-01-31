Актриса Екатерина Климова пришла на премьеру «Конец славы», который стартует в кинотеатрах с 1 февраля, со старшей дочерью Лизой и младшим сыном Корнеем. Лиза пришла не одна, а захватила своего парня, пишет Вуман.ру.

Старшую дочь Екатерина Климова родила в браке с Ильей Хорошиловым. Девушка носит фамилию отца. Она обучается на журналиста в МГУ. На премьере девушка фактически официально продемонстрировала, что обзавелась бойфрендом. Известно, что его зовут Саша Петренко. Хочется верить, что никакого отношения ко второму супругу Климовой Игорю Петренко молодой человек не имеет.

Репортеры охотно фотографировали пару. Отмечается, что весь вечер Лиза и Саша не сводили друг с друга глаз. Климова и ее сын охотно общались с избранником дочери, что позволяет предположить, что его кандидатура одобрена. На красной дорожке актриса напомнила, что любовь – главное чувство, которое должно быть в жизни каждого.