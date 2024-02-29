Все зенитные ракеты, которые использует ПВО Украины, она получает от Запада, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. По его словам, никакого собственного производства у Киева нет.

По этой простой причине зенитные ракеты всегда будут в дефиците, так как Запад вынужден постоянно пополнять их запасы. А он часто запаздывает с поставками.

По словам Игната, Киев не может производить ракеты не только для западных, но и для старых советских зенитно-ракетных комплексов «Бук» и С-300. Тем более, у него нет производства самих этих ЗРК.

Напомним, западные эксперты неоднократно упоминали, что без новых поставок у Киева скоро закончатся ракеты для систем противовоздушной обороны. Это создаст ему серьезные трудности с защитой от ударов ВС РФ ракетами и дронами-камикадзе.