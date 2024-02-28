Виктория Чмилите-Нильсен, занимающая в Сейме Литвы пост спикера, прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на территорию Украины. По ее словам, данное заявление – это четкий сигнал Москве и Киеву, ломающий привычные табу. Ее слова в своем материале приводит информационное агентство ТАСС.

«На мой взгляд, заявление Макрона о том, что эта идея обсуждается, является сломом табу и посылает сигнал Украине, что союзники готовы к еще более значительной помощи ей, а также является сигналом России, что Украина не будет оставлена в одиночестве. Такие дискуссии с возможностью их поддержки действиями чрезвычайно важны», – заявила спикер литовского парламента.

Раннее президент Франции Макрон заявил о начале обсуждения вопроса касательно возможной отправки войск НАТО на территорию Украины во время встречи представителей 20-и западных страна в Париже для согласования дальнейших действий, направленных на поддержку Киева.