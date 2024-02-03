Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» открыли настоящую охоту на терминалы Starlink на Лиманском направлении. За последние 10 дней они уничтожили 9 комплектов оборудования спутниковой связи ВСУ, сообщило издание RT.

В настоящий момент именно оборудование от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX составляет основу коммуникаций украинской армии. В связи с последними заявлениями бизнесмена Киев неоднократно пытался найти замену терминалам Starlink, но был вынужден признать, что пока это не представляется возможным.

В распоряжении Киева остается около 20 тысяч комплектов такого оборудования. Кроме того, в интересах украинской армии работает целая группировка спутников Североатлантического альянса и США численностью в 500 единиц.

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили не только 9 терминалов. Кроме того, в ходе наступления под Белогоровкой они ликвидировали почти роту украинских боевиков, поразили натовскую технику и вооружение.