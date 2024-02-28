Российские специалисты занимаются изучением трофейной техники, которая досталась ВС РФ после бегства украинских подразделений из Авдеевки. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что представителям оборонно-промышленного комплекса сейчас будет чем заняться.

ВСУ панически бежали из Авдеевки и им уже было не до техники и вооружения. Поэтому в руки ВС РФ попало большое количество трофеев. Причем это не только советские образцы, доставшиеся Киеву в наследство в 1991 году, но и западные боевые машины и системы.

По словам Кимаковского, западное вооружение отправится к инженерам российского ВПК. Они будут изучать его, но совсем не для того, чтобы скопировать. Техника НАТО плохо зарекомендовала себя в ходе боевых действий и поэтому перенимать у западных конструкторов нечего. Но вот упростить российским бойцам борьбу с этими вооружениями инженеры вполне смогут.

Они детально изучат каждый образец, после чего разработают средства противодействия технике и оружию НАТО.