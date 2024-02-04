Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который был намечен на 26 февраля в Ярославле, отменили из-за недовольства общественных организаций города. Главные роли в нем исполняют Алексей Серебряков и Ксения Рапопорт, которая осудила проведение Россией специальной военной операции.

Минкульт Ярославской области напомнил, что Рапопорт была исключена из городского совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству. Также сообщается, что деньги за билеты на спектаклю с ее участием будут возвращены в полном объеме в местах покупки билетов. Постановка должна была пройти в театре «Миллениум» в областном центре.

Ранее спектакль с Рапопорт и Серебряковым отменили также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.