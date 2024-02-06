Российские ВС вынудили противника оставить крупный укрепрайон под Донецком. ВСУ не выдержали натиска и оставили достаточно долго удерживаемый район, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что речь идет действительно о крупном участке фронта. ВСУ пытались оказывать сопротивление, однако несли слишком большие потери. Кроме того, к укрепрайону было довольно сложно наладить снабжение, что и заставило подразделения противника оставить позиции.

Ранее стало известно, что ВС РФ выбили боевиков ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Там располагался масштабный укрепрайон, с которого осуществлялись регулярные обстрелы Ясиноватой и Донецка.

Напомним, ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что 10 процентов территории Авдеевки уже находится под контролем российских военнослужащих.