Народная артистка Лариса Долина могла бы заменить Полину Гагарину и исполнить гимн России перед футбольным матчем со сборной Сербии. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Также он назвал и других кандидаток – Анастасию Стоцкую, Елену Чарквиани, Анастасию Спиридонову. По мнению Соседова, они отлично справятся с исполнением гимна.

Напомним, матч состоится на стадионе «Динамо» в Москве 21 марта. Полина Гагарина отказалась исполнять гимн, так как на этот день у нее запланировано корпоративное мероприятие.

В публикации телеграм-канала MASH представители Полины согласились на выступление перед футбольным матчем, однако проблема в устроителях корпоратива, которые не захотели изменять график ее выступления. Также они пригрозили крупной неустойкой, которую придется заплатить певице, если она не выступит в назначенное время.