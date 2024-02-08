Шоу «Маска», начало нового сезона которого перенесли, срочно ищет замену Филиппу Киркорову. Претендентов на место председателя жюри собралось достаточно.

Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что готов принять участие в проекте в любой момент. Он также отметил, что перенос начала нового сезона никак не связан с Киркоровым.

В качестве претендента на участие в шоу рассматривался и Николай Басков. Но он отказался от этого заманчивого предложения из-за плотного гастрольного графика.

Место Киркорова в жюри «Маски» могут занять также певицы Ида Галич или Ольга Бузова. Они пока не давали никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, Филипп Киркоров после скандала с «голой» вечеринкой уехал в Соединенные Штаты, где решает проблемы с недвижимостью.