Украинские военные, которые базировались в Авдеевке, называли жителей города «ждунами» и прятались за ними во время обстрелов, рассказал один из местных.

«Когда они крикнули “Здесь мирные”, и крикнули на русском языке, тогда было понятно, что надо выходить. А то нас стращали, что нас гранатами закидают», – рассказал житель Авдеевки.

Он также сообщил, что боевики постоянно старались находиться рядом с гражданским населением, прятавшимся в подвалах. Военнослужащим ВСУ не нравилось, что местные разговаривают на русском, они заявляли, что будут скрываться в убежище всего пару дней. Но чаще всего сидели до первого обстрела, после которого убегали.

Жителям же приходилось вместо засыпанного взрывом подвала искать новое укрытие.

Напомним, 17 февраля Авдеевка была освобождена российскими войсками. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, что местные жители радостно встречают бойцов ВС РФ, спасших их от боевиков.