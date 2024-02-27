Командование ВС Украины впервые применило танк M1 Abrams производства США на линии боевого соприкосновения в окрестностях Авдеевки. Бронемашина было уничтожена российским солдатом из 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, проходившим подготовку в Екатеринбурге. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на руководство Академии беспилотных авиационных систем.

«Боец, уничтоживший вчера под Авдеевкой первый Abrams, проходил подготовку в учебном центре в Екатеринбурге, на площадке которого единственный в России макет уничтоженного танка», – заявили в Академии беспилотных авиационных систем.

По предварительной информации, украинский танк M1 Abrams производства США был поражен российским FPV-дроном, а после уничтожен выстрелом из РПГ. Напомним, что в октябре прошлого года Вашингтон передал Киеву партию танков M1 Abrams, состоящую из 31 бронемашины.