Телеведущая Ксения Собчак возмутилась «травлей» Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова после «голой» вечеринки». Она заявила, что такое обращение с одной из главных исполнительниц страны недопустимо.

По словам Собчак, активисты, требующие отмены концертов и фактически сорвавшие тур Лолиты по городам России, приуроченный к 60-летию певицы, «параноидально выискивают врагов». Это больше похоже на «зачистку конкурентов».

Собчак также отметила, что Лолита Милявская всегда была готова прийти на помощь, причем ее даже не нужно было об этом просить. Мало того, она не считала помощь кому-либо пиаром и не устраивала из нее рекламные акции.

Напомним, ранее стало известно, что концерт Лолиты отменен в Екатеринбурге. Он также был частью тура к 60-летию певицы.