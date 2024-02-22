Запад уже в 2024 году намеревается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. При этом планируется зафиксировать все те территориальные приобретения, которые сделала Москва за два года, сообщает издание Politico.

Авторы публикации ссылаются на нескольких европейских дипломатов, имена которых не называются.

На Западе вариант с территориальными уступками России и заморозкой конфликта видится более дальновидным и адекватным, чем продолжение поставок оружия на Украину. К дальнейшим успехам ВСУ дипломаты относятся скептически, считая, что новые пакеты помощи станут просто бесполезной тратой денег.

Москва неоднократно высказывала готовность к переговорам с Киевом, но отмечала при этом, что за Украину решения принимает Запад. Кроме того, президент Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе всякие контакты с РФ.