Актер Кирилл Канахин, который снимался в известных сериалах и фильмах, в 2023 году принимал участие в нападениях на Брянскую и Белгородскую области.

Следствие по делу актера сообщило, что он уехал из России и вступил в так называемый «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, запрещенная в России).

«2 марта 2023 года Канахин в составе указанной запрещенной террористической организации в количестве не менее 30 человек незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации в Климовском районе Брянской области, где с применением вооружения и военной техники участвовал в боевых действиях непосредственно против военнослужащих Российской Федерации, а также с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил террористический акт в отношении мирных жителей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Кроме того, Канахин на стороне ВСУ участвовал боевых действиях в Херсонской области с января по март прошлого года. В настоящий момент он находится на Украине, поэтому судебное разбирательство в отношении него осуществляется заочно.