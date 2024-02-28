Фронтовой репортер Александр Сладков прокомментировал успешное наступление, которое ведет российская армия. Он заявил, что ВС РФ удалось «проткнуть» оборону врага, который не потрудился создать серьезные оборонительные рубежи.

В авторском тг-канале Сладков написал, что российская армия «не хватает слабые» населенные пункты, а отвоевывает опорники и вражеские города-крепости. Российская армия движется «дальше и быстрее». Противник совершает отчаянные попытки «зацепиться», но безрезультатно.

А ведь никто не мешал ВСУ выстроить качественную оборону, пишет Сладков. Российская армия «проткнула» оборону ВСУ, а дальше «земля не готова», считает военкор.

Также военкор прокомментировал действия российской пехоты по освобождению Курахово. Пока штурмовики 150 мсд 8-й ОА «рвутся в Курахово», пишет Сладков, правый фланг надежно прикрыт пятой бригадой. Ее бойцы штурмовали Красногоровку, не позволяя врагу сконцентрировать силы на обороне Курахово. Российская армия «давит врага», откидывая его от «истерзанного обстрелами Донецка», говорится в сообщении Сладкова.