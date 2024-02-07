Сквоттеры беспрепятственно заняли более уже 1200 домов в Атланте

Они открывают в захваченных особняках нелегальные стриптиз-клубы и бесцеремонно терроризируют соседей, задающихся вопросом: «Это вообще Америка?». Источник: New York Post.

На фоне крайне неспешной реакции полиции в столице штата Джорджия, управляемой мэром-демократом, сквоттеры берут под свой контроль целые чужой жилплощади. Некоторые домовладельцы даже соглашаются выплатить штрафы, лишь бы выгнать самовольных жильцов (прим. Discover24: по местному законодательству владельцы недвижимости не в праве выгнать сквоттеров без дозволения суда).

Сквоттеры настолько обнаглели, что даже открыли нелегальный стриптиз-клуб на территории захваченной ими собственности (дом на фото выше).

«В Атланте лично мне было бы страшно сдавать в аренду любой из обслуживаемых нами объектов недвижимости», – заявил для издания «Блумберг» Мэтт Урбански, руководитель местной клининговой компании.

Фирма Урбански специализируется на уборке домов корпоративных арендодателей, а в некоторых случаях его персоналу приходится вывозить имущество сквоттеров. Он сообщил, что недавно один из сотрудников его компании получил огнестрельное ранение при попытке вывести захватчиков дома с территории.

Рассадник жилых притонов

Саймон Фрост, гендиректор крупной компании-арендодателя Tiber Capital Group, заявил для Bloomberg о случаях, когда незаконные жильцы размахивали оружием и угрожали соседям, что отрицательно сказывалось на безопасности всех жителей городских кварталов.

Выселение скваттеров в Атланте является непростой задачей, требующей решения невыполнимых задач в суде и перенапряжения полицейских ресурсов.

Между тем, местные онлайн-объявления и виртуальные агенты по недвижимости позволяют сквоттерам легко находить свободные объекты недвижимости, в которые можно почти беспрепятственно проникнуть.

В октябре один из районов г. Атланта оказался в центре скандала, связанного с сквоттерами, которые превратили дом в нелегальный стриптиз-клуб, в котором устраивались шумные вечеринки по выходным даже с участием живых лошадей.

Эта драма развернулась в районе Южного Фултона, где четверо афроамериканцев – Деантони Мэддокс, Джереми Уит, Кельвин Холл и Тарасджей Форд (на изображении) – поселились без разрешения. Домовладельцы по соседству даже не могли предположить, что один из домов на их улице, имеющий площадь 372 м2, пять спален и три ванные комнаты вдруг станет нелегальным притоном.

По сообщениям местных жителей, эти сквоттеры организовали нелегальный стриптиз-клуб, устраивали шумные вечеринки и даже проводили автогонки на улицах, резко ухудшая обстановку в районе для жителей.

«Они приводили живых лошадей. Нет, серьезно, однажды у них там были живые лошади», – рассказал один из соседей журналисту WSB-TV TV2.

В конце концов, согласно полицейскому отчету, команде спецназа пришлось заняться освобождением этого дома, на территории которого были обнаружены две украденные машины, ворованное оружие и чужие кредитные карты.

Америка в XXI веке

Один из жителей Атланты сообщил репортеру «Нью-Йорк пост», что многие боятся даже уезжать в отпуск, потому что, если скваттеры вдруг узнают об их пустующем доме, то сразу же въедут туда.

«Это все еще Америка? Мы домовладельцы и даже ничего не можем сделать с этими захватчиками?», – растерянно произнес мужчина.

В ходе другого инцидента армейский офицер и подполковник Дахлия Дауре (на изображении выше она и ее особняк) обнаружила в своем доме осужденного преступника, сидящего в ее кресле.

Дауре после длительной командировки вернулась к себе домой и столкнулась со сквоттером, беззастенчиво проживающим в ее немаленьком доме стоимостью полмиллиона долларов.

Женщина рассказала WSB-TV, что, вернувшись домой, она нашла там мужчину по имени Винсент Саймон, жившего там. Этот мужчина, ранее отбывавший сроки за оружие, наркотики и кражу, заявил домовладелице, что никуда не уйдет.

Когда армейский полковник Дауре заявила в полицию о нежелательном мужчине в ее недвижимой собственности, офицеры сообщили ей, что у них связаны руки, потому что сквоттинг с некоторых пор стал «гражданским делом». Женщина попыталась вручить самовольному жильцу документы о выселении, но это не помогло.

По совету опытного адвоката, Дахлия Дауре воспользовалась малоизвестным законом, чтобы наконец привлечь к выселению полицию. Прибывшие наконец офицеры обнаружили в доме оружие и наркотики.

«Узнав, что этот человек забрался в мой дом сразу после того, как я закончила ремонт, меня все это крайне взбесило и я разозлилась», – призналась позже полковник Дауре репортеру «Фокс ньюс».