На 86-м году жизни умерла российская актриса Виктория Островская. Такую информацию сообщил в своем Телеграм-канале Андрей Малахов. Ведущий подчеркнул, что актриса была гостьей одного из выпусков его шоу «Малахов».

«Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили её на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», – написал ведущий.

Виктория Островская прославилась благодаря необычной для советской актрисы роли в комедийном фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Ассистент режиссера заметил эффектную девушку на улице и пригласил ее на роль в фильме. Островская получила роль без проб. Она сыграла роль эпизодическую роль путаны в знаменитом кинофильме. Однако очень запомнилась своим нестандартным образом и знаменитой фразой «Цигель, цигель! Ай-лю-лю!».

После «Бриллиантовой руки» актриса также снялась в фильме «Старый знакомый». Островская также была актрисой Днепропетровского академического театра русской драмы имени Горького и Сызранского драматического театра.

После завершения актерской карьеры Островская работала в искусств Российской государственной библиотеки. Также она была инструктором по аэробике оздоровительного центра в Москве.

Причина смерти актрисы и дата похорон не сообщались.