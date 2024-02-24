Новосибирск известен своими сильными морозами. И хотя постепенно холода покидают регион, синоптики обещают приход снежной весны. Согласно информации, размещенной на сайте «Гисметео», 1 марта в Новосибирске днем ожидается -3°C, а ночью прогнозируется -8°C.

К 8 марта в регионе вновь ожидается похолодание до -13°C днем и до -21°C в ночное время. Стоит отметить, что первая половина марта для Новосибирска будет снежной. Снег будет идти с 1 по 16 марта, причем с 14 марта стоит ожидать мокрый снег с дождем.

Существенное потепление в Новосибирск должно прийти уже с наступлением апреля. Первая неделя апреля уже принесет дневную температуру с отметкой плюс, но в ночное время температурный показатель будет варьироваться от 0°C до -1°C. С 8 апреля днем и ночью уже будет плюсовая температура. К 24 апреля температура воздуха днем должна уже прогреться до +14°C. Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в Новосибирске достаточно дождливый апрель.