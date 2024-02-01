Российские артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции начали получать «цветные» снаряды. По мнению некоторых экспертов, эти боеприпасы поставляют Китай или Северная Корея. Однако политолог Владислав Шурыгин называет это заблуждением, передает «Московский комсомолец».

Военный эксперт пояснил, что речь идет о новых боеприпасах, выпускаемых оборонно-промышленным комплексом России. Они оснащены взрывчатым веществом, в несколько раз повышающим поражающую мощь снарядов.

Кроме того, «цветные» боеприпасы имеют несколько отличающуюся от остальных аэродинамическую форму, благодаря чему увеличивается дальность поражения целей.

Напомним, Украина и Запад регулярно обвиняют Россию в получении вооружений от КНДР. Но никаких доказательств этому не приводится.