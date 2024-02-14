Все дороги, которые ведут в Авдеевку, находятся под полным огневым контролем ВС РФ. Боевики ВСУ все еще могут войти в город, но только по заболоченной на отдельных участках местности, что не позволяет активно перебрасывать технику.

Штурмовые подразделения ВС РФ отрезают опорные пункты противника от остальных и фактически разделяют город на отдельные куски. Они вышли к Авдеевской стеле, расположенной в самом центре и продолжают наступление.

Индустриальный проспект, который является «дорогой жизни» ВСУ, также заблокирован, штурмовики держат под своим контролем автобазу и въезд на автозаправочную станцию. Одновременно с этим готовится к вступлению в бой бронетехника, после прорыва которой остатки украинского гарнизона будут уничтожены.

На юго-востоке Авдеевки в ближайшие дни может быть образован большой котел. ВСУ это понимают и поэтому пытаются любой ценой покинуть город. Они выходят группами по 10-15 человек. Кроме того, из микрорайона «Химик» выведена 116-я бригада. Все это означает, что Авдеевка совсем скоро перейдет под контроль российских войск.