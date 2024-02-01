Штурмовики российской бригады «Ветераны» прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и наносят удары по укрепрайонам, расположенным вокруг промышленной зоны города. Сюжет об этом показал «Первый канал».

Бойцы отметили, что приходится вести боевые действия в суровых условиях, однако это битва характеров, в которой они одерживают победу. Сообщается также, что около 70 боевиков ВСУ, удерживающих укрепрайоны, ликвидировано, еще около 30 человек были вынуждены отступить на приличное расстояние от промзоны.

Боевики заняли новые позиции в лесополосе, однако штурмовики не остановились и сейчас атакуют противника и там, вынуждая его отступать дальше.

Напомним, ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный считал целесообразным сдать Авдеевку. Однако президент Украины Зеленский не дал ему этого сделать.