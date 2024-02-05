Популярная в Советском Союзе легковушка ВАЗ-2101, прозванная в народе «Копейка», стала первой массовой моделью, выпуск которой был налажен на Волжском автомобильном заводе по лицензии итальянского автопроизводителя Fiat. Однако мало кто знает о двойниках советских «Жигулей» из разных стран мира. Подробнее об этом рассказывается в документальном фильме, опубликованном авторами YouTube-канала «Гора Автофактов».

Первая модель-двойник – это турецкий автомобиль Tofas Murat 124, серийное производство которых началось по лицензии Fiat в 1971 году в Турции. За основу турецкой машины, как и советской «Копейки», был взят Fiat 124. Под капотом разместился двигатель объемом 1,2 литра на 65 лошадиных сил.

Копию Fiat 124 производили не только в СССР и Турции. Испанский автопроизводитель Seat выпускал на базе итальянской модели собственный автомобиль Seat 124 на собственном заводе в Барселоне с 1968 по 1980 года. Примечательно, что испанская компания выпускала не только 4-дверный седан и 5-дверный универсал, но также и 2-дверное купе.

Итальянский автомобиль выпускался по лицензии в Индии, где он назывался Premier 118NE, в Южной Корее под названием KIA-124, а также в Польше – POLSKI FIAT-125P. Примечательно, что в Югославии была налажена сборка автомобиля ВАЗ-2104 по лицензии АвтоВАЗа.