Войска НАТО в случае их появления на Украине, сразу же станут законной военной целью для российских военнослужащих. Об этом на канале «Россия 24» сообщил сенатор Совфеда Константин Косачев.

Так он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона, допустившего ввод на Украину военного контингента Североатлантического альянса.

Косачев отметил, что ответ России во многом будет определяться решением Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Но Запад не должен сомневаться в том, что его войска сразу же станут законной целью для ВС РФ.

Кроме того, такими же целями Россия сможет объявить центры подготовки военнослужащих НАТО, предприятия по производству оружия и центры принятия решений непосредственно на территории стран Североатлантического альянса.