Сенатор Совфеда Андрей Климов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о сомнениях в способности Украины «вернуть Крым» и отметил, что скоро таких заявлений станет значительно больше.

По словам Климова, Дуда высказал то, что давно понимают здравомыслящие люди на Западе. Это еще не повод радоваться, но все же можно говорить о том, что европейцы начинают постепенно «отрезвляться» и замечать реальность. Со временем их количество будет неуклонно расти.

«Это логический процесс принятия неизбежного. Рано или поздно они в большинстве своем начнут думать, как с этой реальностью теперь жить дальше. Хотя многие еще в самом начале понимали, что это кончится не так, как им объявляли, но сейчас таких людей становится все больше», цитирует сенатора «Лента.ру».

Ранее Дуда заявил, что если взглянуть на исторические факты, Крым намного дольше находился в составе России. Также польский лидер выразил надежду, что у ВСУ хватит сил «вернуть» Донбасс. С Крымом же проделать это вряд ли получится, считает он.