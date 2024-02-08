Замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ не принесет каких-либо изменений на поле боя, уверен сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он отметил, что Зеленский отправил Залужного в отставку по большей части из-за юридических нюансов. 31 марта закончится срок его президентства и тогда любые кадровые решения станут нелегитимными. Поэтому украинский лидер действует сейчас.

«Президентские полномочия Зеленского завершаются, а выборов в стране нет. Возникает такой правовой вакуум и, как бы этим не пренебрегали зарубежные кураторы, они понимают, что кадровые решения, которые будут проведены Зеленским после, теряют легитимность. Отсюда и попытка сменить команду, которая была до сих пор, сделав это за месяц максимум», — цитирует Климова «Лента.ру».

Также сенатор считает, что теперь на Залужного повесят обвинения во всех провалах ВСУ. При этом на развитие событий в будущем отставка главкома никак не повлияет.

Климов назвал шумиху по поводу замены командования украинской армии «раздутой сенсацией» и отметил, что она ничего не изменит и в глобальном смысле на международной арене.