Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич во время интервью с журналистами на Международной выставке-форуме «Россия» заявил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне кроме украинских военнослужащих еще осталось много стариков. Практически все остальные херсонцы покинули город, отметил Кастюкевич, подчеркнув, что в Херсоне часто возникают перебои с водоснабжением и электричеством.

«В городе остались старики и военные ВСУ, которые выселяют стариков из квартир. Хорошенькая квартира, жить можно – пытаются заселяться», – заявил сенатор.

По словам Кастюкевича, большинство украинских военнослужащих, находящихся в Херсоне, переоделись в гражданских в целях маскировки. Кроме того, сенатор подчеркнул, что у партии «Единая Россия» до сих пор есть связь с оставшимися в городе жителями, которые не стали покидать его в связи с семейными обстоятельствами.

Ранее сообщалось о проводимых украинскими боевиками чисток в Херсоне. Военные ВСУ активно пытаются найти пророссийское подполье, оставшееся в городе.