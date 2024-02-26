Французский политик, кандидат из списка партии «Республиканцы» на выборах в Европарламент Селин Имар заявила, что фермеры не должны расплачиваться за происходящие на Украине трагические события. Об этом политик заявила в эфире телеканала BFM TV.

«Очевидно, что не французские фермеры должны сегодня платить цену за боевые действия на территории Украины», – заявила Имар.

По ее словам, текущая политика французского правительства в отношении украинского конфликта привела к негативным последствиям, которые испытывают фермеры. Например, поступающие бесконтрольно в страну миллионы тонн сельскохозяйственной продукции из Украины уже привели к дестабилизации рынков сахара, зерна и мяса.

Имар отметила, что увеличение таможенных тарифов в отношении сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Украины на территорию Франции, может помочь в урегулировании проблемной ситуации. Также правительство может ввести квоты на ввоз подобной продукции.