Глава СНБО Украины Алексей Данилов отказался комментировать возможную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

Он заявил, что в настоящий момент нет указа об увольнении главнокомандующего с поста. И поэтому комментировать пока нечего и нет никакого смысла это делать.

«Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии, и это не на пользу, если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить», – цитирует заявление Данилова РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал пост главкома ВСУ руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову и командующему Сухопутными силами Александру Сырскому. Однако они оба отказались заменить Залужного.