Согласно заявлению председателя совета директоров и генеральный директор JPMorgan Chase Джеймса Даймона, нынешний долговой кризис в Соединенных Штатах является вполне предсказуемым. По мнению экспертов, данный кризис значительно отразится не только на уровне жизни простых американцев, но и поставит под угрозу национальные интересы страны.

Долг США на 2024 год превышает 34 триллиона долларов. По соотношению к ВВП страны он составляет примерно 120%.

По словам Джеймса Даймона, из-за накопившегося доллара Вашингтон столкнулся с волнением глобального рынка. В свою очередь, генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что в срочном порядке необходимо решать данную проблему.

Согласно заключению Нассима Талеба, автора книги «Черный лебедь», американская экономика пребывает в «спирали смерти». И решать данную проблему должна не одна партия, так как данный долг был накоплен в результате расходов и республиканцев, и демократов.