Житель Сибири стал гостем шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», на котором мастерски исполнил знаменитую песню Витаса. Многодетный отец Олег Лейман рассказал, что на протяжении двадцати лет оттачивал мастерство исполнения песни Витаса «Звезда», чтобы научится ее исполнять на уровне знаменитого артиста.

Мужчина рассказал, что неоднократно сталкивался с насмешками в свой адрес от сверстников и непонимания со стороны преподавателей. Однако он все равно хотел достичь должного уровня исполнения этой композиции, чтобы спеть ее не хуже Витаса.

По словам Олега, он даже пошел обучаться в музыкальное училище, однако преподаватели твердили, что достичь уровня Витаса просто нереально. Поэтому мужчина решил продолжить занятия по вокалу самостоятельно.

Олег Лейман кроме увлечения музыкой начал вести кулинарный блог и преподавать ораторское искусство. Кроме того, он стал выступать на свадьбах и корпоративах, выступая с каверами известных песен. Продюсеры шоу Малахова заметили таланливого сибиряка, поэтому и пригласили его на передачу.

Олег спел на шоу песню «Звезда» и получил волну оваций от зрителей. Кроме того, многие пользователи оставили массу восхищенных комментариев под видео выступления сибиряка. Таким образом, Олег Лейман смог воплотить свою мечту в реальность.