Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, независимо от того, каким будет кадровый состав Вооруженных сил. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские вооруженные силы… но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя», – цитирует политика РИА Новости.

Фактически он отметил, что даже если решение об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного будет принято, США не прекратят военную помощь Киеву. То есть, дал полный карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После такого заявления уход Залужного в отставку может состояться в ближайшие дни.