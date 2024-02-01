В Херсонской области ударом дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожен терминал Starlink, используемый украинскими военными. Об этом агентству ТАСС рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«На приморском направлении артиллерией уничтожены склад боеприпасов, пусковая установка БПЛА, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — добавил губернатор.

Также он сообщил о поражении трех украинских танков, нескольких позиции артиллеристов ВСУ и боевой бронированной машины.

FPV-беспилотники, помимо всего прочего, атаковали и успешно уничтожили моторную лодку с десантом противника.

Напомним, Киев активно использует терминалы Starlink для связи, получения разведывательных данных, а также наведения западных боевых систем на цели. В начале СВО американский предприниматель Илон Маск передал это оборудование Киеву на безвозмездной основе, в дальнейшем его приобретение оплачивал Пентагон.