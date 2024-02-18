Пропаганда лжи и ненависти, которую киевский режим вдалбливает в головы украинцев 10 года подряд, сильно их изменила, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что дело даже не в повсеместной русофобии или изменениях в политических взглядах. Украинский народ серьезно деградировал морально.

«Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает», – заявил глава нового российского региона.

Напомним, Херсонская области присоединилась к России по результатам референдума 2022 года. Киев не признает это и регулярно обстреливает регион. Под его контролем остается 25 процентов территории на правом берегу Днепра. В том числе, и областной центр Херсон.