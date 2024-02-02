Мирные переговоры с Украиной в первую очередь должны быть переговорами, а не озвучиванием президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматумов своих западных кураторов. Кроме того, они должны вестись на условиях России, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина Зеленского», – цитирует Сальдо РИА Новости.

Он также пояснил, что его позиция по мирным переговорам полностью совпадает с позицией руководства РФ. Если преступный киевский режим намерен использовать переговоры только для того, чтобы создать дополнительные проблемы российским ВС и устроить себе передышку до момента новых поставок вооружений, то никакого смысла в таком дипломатическом урегулировании нет.