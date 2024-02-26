Херсонский губернатор В. Сальдо прокомментировал новость о первом американском танке, который российские бойцы подбили в зоне проведения спецоперации 26 февраля.

В авторском тг-канале Сальдо написал, что как только «стратеги» из Пентагона заприметили «костры» из немецких Леопардов, которые горели по всему Запорожью, они приказали доработать американские Абрамсы. На машины была установлена активная динамическая защита, но оказалось, что она не защитила танк от удара русского «Ланцета».

При первом же выезде американский танк засекли операторы дронов-разведчиков. Передали координаты бойцам 15 отдельной мотострелковой дивизии ВС РФ, которые первыми уничтожили американский танк в зоне проведения спецоперации. «Горит даже поярче Леопардов», – написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Пентагон отказался комментировать новость о первом уничтоженном на Украине американском танке Abrams.